В офисе украинского омбудсмена сообщили о завершении верификации по спискам боевиков "ДНР"

Обработка списков террористов "ЛНР" еще продолжается.

Украинская сторона и оккупанты Донбасса начали процесс верификации

отказов от перемещения на оккупированную территорию осужденных граждан по спискам террористической организации "ДНР" завершен, по спискам аналогичной организации ""ЛНР" еще продолжается, сообщил представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала " 112 Украина ".

"Да, действительно. Происходит он по схеме такой же, как было с "ДНР" - это когда под "зонтиком" ОБСЕ, с участием офиса уполномоченного и с участием матерей этих лиц, происходит процесс верификации. Имеется в виду, что происходит общение с лицами, которые предварительно были включены в списки "Л-ДНР" и предварительно выразили несогласие с тем, что они могут быть переданы той стороне. Следовательно, чтобы удостовериться, что эти заявления были сделаны без давления, это сознательный выбор, - оставаться на подконтрольной территории - именно с этой целью осуществляется процесс верификации. Уже завершен процесс верификации по спискам "ДНР", сейчас происходит верификация по спискам "ЛНР"", - рассказал он.

Михаил Чаплыга также отметил, что количество таких лиц установлено, цифры есть, однако он не уполномочен их называть.

"По "ЛНР" процесс сейчас происходит. Эти цифры передаются в Минск, и в рамках Минского процесса будут приниматься политические решения", - подвел итог дискуссии Чаплыга.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что сотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО.

Представители террористических "республик" в Минске категорически отказались от привлечения Международного комитета Красного Креста и ООН к процессу сбора этих отказов. В качестве альтернативы украинская сторона предложила задействовать в процессе офис украинского омбудсмена и ОБСЕ.