В офисе украинского омбудсмена сообщили о завершении верификации по спискам боевиков "ДНР"

Обработка списков террористов "ЛНР" еще продолжается.
"Да, действительно. Происходит он по схеме такой же, как было с "ДНР" - это когда под "зонтиком" ОБСЕ, с участием офиса уполномоченного и с участием матерей этих лиц, происходит процесс верификации. Имеется в виду, что происходит общение с лицами, которые предварительно были включены в списки "Л-ДНР" и предварительно выразили несогласие с тем, что они могут быть переданы той стороне. Следовательно, чтобы удостовериться, что эти заявления были сделаны без давления, это сознательный выбор, - оставаться на подконтрольной территории - именно с этой целью осуществляется процесс верификации. Уже завершен процесс верификации по спискам "ДНР", сейчас происходит верификация по спискам "ЛНР"", - рассказал он.
Михаил Чаплыга также отметил, что количество таких лиц установлено, цифры есть, однако он не уполномочен их называть.
"По "ЛНР" процесс сейчас происходит. Эти цифры передаются в Минск, и в рамках Минского процесса будут приниматься политические решения", - подвел итог дискуссии Чаплыга.
Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что сотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО.
Представители террористических "республик" в Минске категорически отказались от привлечения Международного комитета Красного Креста и ООН к процессу сбора этих отказов. В качестве альтернативы украинская сторона предложила задействовать в процессе офис украинского омбудсмена и ОБСЕ.112 Украина