В Одесской области строят самый большой в мире гранитный памятник

Монумент представляет собой фигуру пастуха-овцевода.
В Тарутинском районе Одесской области на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова" установили огромный памятник овцеводу из гранита. Таким образом создатели памятника хотят привлечь больше туристов в Одесскую область.
Высота памятника — почти 18 метров с постаментом, а вес — больше тысячи тонн.
Издание "Думская" опубликовало фотографии памятника в процессе создания. Торжественное открытие скульптуры планируется весной 2017 года.Думская