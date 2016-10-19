Топ Новости
<
>

В Одесской области строят самый большой в мире гранитный памятник

19 октября в 18:56

Монумент представляет собой фигуру пастуха-овцевода.

< >
па_4 < >
Создатели утверждают, что это будет самый большой в мире гранитный памятник Фото Думская

В Тарутинском районе Одесской области на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова" установили огромный памятник овцеводу из гранита. Таким образом создатели памятника хотят привлечь больше туристов в Одесскую область.

Высота памятника — почти 18 метров с постаментом, а вес — больше тысячи тонн.

Издание "Думская" опубликовало фотографии памятника в процессе создания. Торжественное открытие скульптуры планируется весной 2017 года. 

По материалам: Думская
Читайте также
Тэги памятник Одесса скульптура
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.66
EUR 28.21
Последние новости