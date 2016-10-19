В Одесской области строят самый большой в мире гранитный памятник

Монумент представляет собой фигуру пастуха-овцевода.

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< > Создатели утверждают, что это будет самый большой в мире гранитный памятник Фото Думская

В Тарутинском районе Одесской области на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова" установили огромный памятник овцеводу из гранита. Таким образом создатели памятника хотят привлечь больше туристов в Одесскую область.

Высота памятника — почти 18 метров с постаментом, а вес — больше тысячи тонн.

Издание "Думская" опубликовало фотографии памятника в процессе создания. Торжественное открытие скульптуры планируется весной 2017 года.