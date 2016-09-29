В Одесской области решили перенести прах Котовского из мавзолея на кладбище

Необходимо выполнить закон о декоммунизации.

Мавзолей-склеп Григория Котовского находится в центре Подольска Думская

Депутаты городского совета Подольска (бывший Котовск) Одесской области в ходе сессии в среду, 28 сентября, приняли решение предать земле останки советского политического и военного деятеля Григория Котовского, которые до этого времени хранились в мавзолее в центре города.

Как сообщили в горсовете, прах Котовского будет перенесен на городское кладбище №1. Точная дата процедуры захоронения пока не известна.

В горсовете также отметили, что ранее с письмом, в котором содержался призыв похоронить Котовского и ликвидировать склеп, к местным властям обратилось министерство культуры Украины, которое напомнило о необходимости выполнить таким образом закон о декоммунизации.

Что будет с сооружением мавзолея-склепа – на сегодняшний день не известно.

Напомним, Григорий Котовский после смерти в 1925 году был забальзамирован и похоронен в Бирзуле, которая была переименована в Котовск, ставший сейчас Подольском. Мавзолей просуществовал до 1941 года, когда был уничтожен немецкими войсками. В 1966 году мавзолей восстановили, а вместо мумии в него поместили кости, принадлежащие Котовскому, именно они хранятся в склепе по сей день.

По данным одесских СМИ, мавзолей Котовского находится в плачевном состоянии. Склеп регулярно подтапливается дождевыми и талыми водами, а также подвергается нашествиям вандалов.

Напомним, ранее в сентябре морской торговый порт в Черноморске Одесской области поменял название и стал портом "Черноморск". Теперь предприятию предстоит принять новый устав и зарегистрировать его в соответствии с установленной процедурой.