В Одесской области перекрыли проезд по двум автодорогам из-за снегопадов

В расчистке дорог задействовали более 2,5 тысч человек и 2 тысячи единиц техники.
В частности, перекрыты дороги Р-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаное – Хащеватое – Колодистое – Рыжовка (М-05) и Р-55 Одесса – Вознесенск – Нижний Буг.
По данным Министерства инфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
По состоянию на вечер четверга в расчистке автодорог Украины задействованы 2 тысячи 661 человек и 2 тысяч 45 единиц техники. С 4 января подразделениями ГСЧС из снежных заносов освобождены 2 тысячи 171 автомобиль, в которых находились 5 тысяч 87 человек.
Напомним, 11 января оперативный штаб ГСЧС Одесской области принял решение после 16.00 11 января открыть для движения легкового транспорта все автодороги области.
Как сообщалось ранее, в связи с погодными условиями 11 января было запрещено движение автотранспорта по дорогам местного и государственного значения в 11 районах Одесской области.