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В Одесской области перекрыли проезд по двум автодорогам из-за снегопадов

12 января в 21:22

В расчистке дорог задействовали более 2,5 тысч человек и 2 тысячи единиц техники.

снегопад
На Одесчине продолжают бороться со снежными завалами
ГСЧС / Facebook
С 12:00 четверга, 12 января, две автодороги в Одесской области закрыты для движения автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, перекрыты дороги Р-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаное – Хащеватое – Колодистое – Рыжовка (М-05) и Р-55 Одесса – Вознесенск – Нижний Буг.

По данным Министерства инфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

По состоянию на вечер четверга в расчистке автодорог Украины задействованы 2 тысячи 661 человек и 2 тысяч 45 единиц техники. С 4 января подразделениями ГСЧС из снежных заносов освобождены 2 тысячи 171 автомобиль, в которых находились 5 тысяч 87 человек.

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Напомним, 11 января оперативный штаб ГСЧС Одесской области принял решение после 16.00 11 января  открыть для движения легкового транспорта все автодороги области.

Как сообщалось ранее, в связи с погодными условиями  11 января было запрещено движение автотранспорта по дорогам местного и государственного значения в 11 районах Одесской области.

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Тэги ГСЧС снег затор Одесса трасса
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