Топ Новости
<
>

В Одесской области открыли все дороги для легкового транспорта

11 января в 19:50

Дороги открыты после 16.00. 

снег метель
В Одесской области разрешили движение на расчищенных дорогах
Оперативный штаб Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Одесской области принял решение после 16.00 открыть для движения легкового транспорта все трассы области, об этом сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло на своей странице в Facebook. 

"Трасса Одесса- Рени (М-15) для грузового транспорта и рейсовых автобусов открыта пока только до Белгород - Днестровского. Завтра планируем снять все ограничения по движениям транспорта на территории всей области!!! Благодарим за понимание при ограничении движения!!!", - написал Димчогло.

Читайте также: Из-за снегопадов движение транспорта ограничено в четырех областях Украины

Как сообщалось ранее, в связи с погодными условиями до утра 11 января было запрещено движение автотранспорта по дорогам местного и государственного значения в южных и центральных районах Одесской области.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги область Одесса транспорт движение открытие дорога трасса ограничения государство Белгород связь цены Южный
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.19
EUR 28.73
Последние новости