В Одесской области открыли все дороги для легкового транспорта

Дороги открыты после 16.00.

В Одесской области разрешили движение на расчищенных дорогах

Оперативный штаб Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Одесской области принял решение после 16.00 открыть для движения легкового транспорта все трассы области , об этом сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло на своей странице в Facebook.

"Трасса Одесса- Рени (М-15) для грузового транспорта и рейсовых автобусов открыта пока только до Белгород - Днестровского. Завтра планируем снять все ограничения по движениям транспорта на территории всей области!!! Благодарим за понимание при ограничении движения!!!", - написал Димчогло.

Как сообщалось ранее, в связи с погодными условиями до утра 11 января было запрещено движение автотранспорта по дорогам местного и государственного значения в южных и центральных районах Одесской области.