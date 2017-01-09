В Одесской области от переохлаждения погиб пограничник

Пограничник попал в снежную бурю.

От переохлаждения погиб украинский пограничник Фото пресс-службы Минобороны

В Одесской области от переохлаждения погиб служащий Измаильского погранотряда, попавший в снежную бурю, об этом сообщил глава Килийского районного совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, го погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полуторах километра от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются. Родным и близким выражаем соболезнования", - сообщил Бойченко.

Как сообщалось, 7 января в связи с ухудшающимися погодными условиями на всех автодорогах Одесской области после 18.00 прекращено движение автотранспорта