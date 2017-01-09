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В Одесской области от переохлаждения погиб пограничник

9 января в 17:54

Пограничник попал в снежную бурю. 

снег метель
От переохлаждения погиб украинский пограничник
Фото пресс-службы Минобороны

В Одесской области от переохлаждения погиб служащий Измаильского погранотряда, попавший в снежную бурю, об этом сообщил глава Килийского районного совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook. 

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, го погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам. Его тело обнаружено в районе бывшего кирпичного завода в полуторах километра от Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются. Родным и близким выражаем соболезнования", - сообщил Бойченко. 

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Как сообщалось, 7 января в связи с ухудшающимися погодными условиями на всех автодорогах Одесской области после 18.00 прекращено движение автотранспорта

По материалам: ZN.UA
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