В Одесской области объявили чрезвычайное положение

В более чем 100 населенных пунктах области отсутствует электричество.

Стихия унесла жизни трех человек на Одесчине Facebook/Юрий Бершадский

Председательобластной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил в чрезвычайное положение в области.

"В связи со стихийным бедствием, в Одесской области объявлено чрезвычайное положение. Обрушение деревьев и электропередач из-за сильного ветра стали причиной гибели трех человек, в том числе 11-летнего ребенка. В более чем 100 населенных пунктах отсутствует электричество", – сообщил глава ОГА на своей странице в Facebook поздним вечером в среду, 12 октября.

Кроме того, Саакашвили порекомендовал отменить занятия в школах, а также ограничить явку в госучреждения в затронутых бедствием районах.

При обладминистрации функционирует штаб по чрезвычайной ситуации. Бригады ремонтников работают над восстановлением подачи электроэнергии в обесточенные населенные пункты.

Напомним, утром 12 октября в курортном городе Аркадия из-за сильных порывов ветра рухнул строительный кран, который повредил крышу ресторана, припаркованные автомобили, а также контактную сеть троллейбусов.

На Одесском морском вокзале из-за шторма затонула частная яхта Artemida. Согласно предварительным данным, жертв нет.