Топ Новости
<
>

В Одесской области назначили исполняющего обязанности главы управления Нацполиции

7 ноября в 14:35

Руководить полицией Одесской области будет замначальника-начальник уголовной полиции региона Вадим Могила.

Вадим Могила ВРИО главы полиции Одесской обл
Полицию Одесской области возглавит Вадим Могила
ТелеграфЪ
В Одесской области назначили временно исполняющего обязанности главы Главного управления Национальной полиции майора Вадима Могилу, сообщает одесское издание "Думская".

"Офицер занимает должность замначальника — начальника уголовной полиции региона", – сказано в сообщении.

Отметим, Могила Вадим Сергеевич родился 31 июля 1985 в Первомайске Николаевской области. В 2006 году окончил Одесский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел. Вадим Могила начал службу в органах внутренних дел с 2006 года в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Приморского районного отдела Одесского городского управления Главного управления МВД Украины в Одесской области. До 2015 года работал в правоохранительных органах Одесской области. С 2015 занимал должность начальника Кременчугского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. 

Читайте также: Инициатива МВД по расширению полномочий полиции провоцирует коррупционные и правовые риски – правозащитники

Напомним, в понедельник, 7 ноября, глава полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе принял решение покинуть занимаемую должность.

В то же время, в понедельник о своем решении уйти в отставку заявил глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, который обвинил президента Украины в поддержке одесских коррупционных кланов.

По материалам: Думская
Читайте также
Тэги Одесса область полиция
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
Реклама
USD 25.58
EUR 28.37
Последние новости