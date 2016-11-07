В Одесской области назначили исполняющего обязанности главы управления Нацполиции

Руководить полицией Одесской области будет замначальника-начальник уголовной полиции региона Вадим Могила.

Полицию Одесской области возглавит Вадим Могила ТелеграфЪ

"Офицер занимает должность замначальника — начальника уголовной полиции региона", – сказано в сообщении.

Отметим, Могила Вадим Сергеевич родился 31 июля 1985 в Первомайске Николаевской области. В 2006 году окончил Одесский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел. Вадим Могила начал службу в органах внутренних дел с 2006 года в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Приморского районного отдела Одесского городского управления Главного управления МВД Украины в Одесской области. До 2015 года работал в правоохранительных органах Одесской области. С 2015 занимал должность начальника Кременчугского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Напомним, в понедельник, 7 ноября, глава полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе принял решение покинуть занимаемую должность.

В то же время, в понедельник о своем решении уйти в отставку заявил глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, который обвинил президента Украины в поддержке одесских коррупционных кланов.