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В Одесской области из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов

6 января в 15:01

Над возобновлением энергоснабжения работают 28 бригад и 32 единицы техники. 

снег
Одесская область пострадала от обильного снегопада
ГСЧС Украины
В Одесской области из-за сложных погодных условий без электроснабжения осталось 17 населенных пунктов в шести областных районах, сообщила и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

"Отключено 17 населенных пунктов в шести районах области: Измаильский – 2 населенных пункта; Килийский – 1 населенный пункт; Ренийский – 1 населенный пункт; Саратский – 2 населенных пункта; Татарбунарский – 5 населенных пунктов; Ивановский – 6 населенных пунктов", - написала она в Facebook.

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По словам Бобровской, над возобновлением энергоснабжения от ПАТ "Одессаоблэнерго" работают 28 бригад и 32 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Одесской и Николаевской области введены ограничения на движение большегрузного автотранспорта. Это связано с тем, что в Украину движется черноморский циклон, который, с большой вероятностью, принесет снегопады и морозы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги население бригада техника
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