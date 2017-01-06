В Одесской области из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов

Над возобновлением энергоснабжения работают 28 бригад и 32 единицы техники.
"Отключено 17 населенных пунктов в шести районах области: Измаильский – 2 населенных пункта; Килийский – 1 населенный пункт; Ренийский – 1 населенный пункт; Саратский – 2 населенных пункта; Татарбунарский – 5 населенных пунктов; Ивановский – 6 населенных пунктов", - написала она в Facebook.
По словам Бобровской, над возобновлением энергоснабжения от ПАТ "Одессаоблэнерго" работают 28 бригад и 32 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в Одесской и Николаевской области введены ограничения на движение большегрузного автотранспорта. Это связано с тем, что в Украину движется черноморский циклон, который, с большой вероятностью, принесет снегопады и морозы.ZN.UA