В Одесской области из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Над возобновлением энергоснабжения работают 28 бригад и 32 единицы техники.

Одесская область пострадала от обильного снегопада ГСЧС Украины

В Одесской области из-за сложныхбез электроснабжения осталось 17 населенных пунктов в шести областных районах, сообщила и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

"Отключено 17 населенных пунктов в шести районах области: Измаильский – 2 населенных пункта; Килийский – 1 населенный пункт; Ренийский – 1 населенный пункт; Саратский – 2 населенных пункта; Татарбунарский – 5 населенных пунктов; Ивановский – 6 населенных пунктов", - написала она в Facebook.

По словам Бобровской, над возобновлением энергоснабжения от ПАТ "Одессаоблэнерго" работают 28 бригад и 32 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Одесской и Николаевской области введены ограничения на движение большегрузного автотранспорта. Это связано с тем, что в Украину движется черноморский циклон, который, с большой вероятностью, принесет снегопады и морозы.