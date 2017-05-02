В одесском Доме профсоюзов не обнаружили взрывчатки, вход на Куликово поле опять открыт

Возле Дома профсоюзов задержали одного мужчину, который агрессивно себя вел.

На Куликово поле продолжили пускать людей Думская

Одесское управление Национальной полиции сообщило, что, в ходе обследования здания Дома профсоюзов, никаких взрывчатых средств не было обнаружено. Полиция возобновила допуск людей на Куликово поле и к дому профсоюзов.

При этом отмечается, что во время эвакуации был задержан один мужчина, который вел себя агрессивно и не хотел покидать оцепленную территорию.

Напомним, что в Одессе сообщилось о, в связи с чем полиция эвакуировала граждан с Куликова поля, где проходила траурная акция.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Куликовом поле установлены металлоискатели и патрулируют усиленные полицейские наряды. Любой желающий может посетить Куликово поле с 7 утра, пройдя через металлоискатели и не пронося подозрительных предметов.

Ранее сообщалось, что в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.