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В одесском Доме профсоюзов не обнаружили взрывчатки, вход на Куликово поле опять открыт

2 мая в 14:47

Возле Дома профсоюзов задержали одного мужчину, который агрессивно себя вел.

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На Куликово поле продолжили пускать людей
Думская
Одесское управление Национальной полиции сообщило, что, в ходе обследования здания Дома профсоюзов, никаких взрывчатых средств не было обнаружено. Полиция возобновила допуск людей на Куликово поле и к дому профсоюзов.

При этом отмечается, что во время эвакуации был задержан один мужчина, который вел себя агрессивно и не хотел покидать оцепленную территорию.

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Напомним, что в Одессе сообщилось о минировании Дома профсоюзов, в связи с чем полиция эвакуировала граждан с Куликова поля, где проходила траурная акция.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Куликовом поле установлены металлоискатели и патрулируют усиленные полицейские наряды. Любой желающий может посетить Куликово поле с 7 утра, пройдя через металлоискатели и не пронося подозрительных предметов.

Ранее сообщалось, что в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: УНИАН
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Тэги Одесса полиция эвакуация Куликово патруль
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