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В Одессе замазали краской барельеф маршалу Жукову

28 апреля в 21:47

Над барельефом написали слово "декоммунизация".

Одесса Жуков
В Одессе облили барельеф
В Одессе протестующие против возвращения старых названий улицам города замазали красной краской барельеф советскому маршалу Георгию Жукову, соответствующее видео активисты опубликовали в Facebook.

Активисты также написали над барельефом слово "декоммунизация".

Во время акции возле российского консульства произошла драка. По данным ТСН, активисты заблокировали легковую машину человека, который им показал средний палец и выругался в их адрес. Они силой вытащили водителя из салона, после чего началась драка. Чтобы ее прекратить, бойцы Нацгвардии применили слезоточивый газ. Избитого человека забрали в машину патрульной полиции, где он написал заявление об избиении, а от комментариев журналистам отказался. В свою очередь, протестующие также написали на мужчину заявление. 

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Ранее сообщалось, что Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили. Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. В частности, депутаты решили вернуть в украинский город улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.п.

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц, которые уже были переименованы в рамках декоммунизации.

По материалам: ZN.UA , ТСН ,
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