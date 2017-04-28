В Одессе замазали краской барельеф маршалу Жукову

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Над барельефом написали слово "декоммунизация".

В Одессе облили барельеф

Одессе протестующие против возвращения старых названий улицам города замазали красной краской барельеф советскому маршалу Георгию Жукову, соответствующее видео активисты опубликовали в Facebook.

Активисты также написали над барельефом слово "декоммунизация".

Во время акции возле российского консульства произошла драка. По данным ТСН, активисты заблокировали легковую машину человека, который им показал средний палец и выругался в их адрес. Они силой вытащили водителя из салона, после чего началась драка. Чтобы ее прекратить, бойцы Нацгвардии применили слезоточивый газ. Избитого человека забрали в машину патрульной полиции, где он написал заявление об избиении, а от комментариев журналистам отказался. В свою очередь, протестующие также написали на мужчину заявление.

Ранее сообщалось, что Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили. Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. В частности, депутаты решили вернуть в украинский город улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.п.

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц, которые уже были переименованы в рамках декоммунизации.