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В Одессе задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

7 октября в 11:20

Гражданка РФ прибыла в Украину из Израиля.

таможня пограничники
Задержанная россиянка прибыла в Украину рейсом из Тель-Авива
dpsu.gov.ua

В международном аэропорту Одессы пограничники задержали 46-летнюю гражданку Российской Федерации, которая находилась в розыске Интерпола за мошенничество, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В ГПСУ заявили, что гражданку РФ обнаружили во время регистрации пассажиров, прибывших рейсом из Тель-Авива.

Пограничная служба оповестила украинское бюро Интерпола и передала задержанную в полицию.

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Ранее сообщалось, что в терминале "D" Международного аэропорта "Борисполь" Служба безопасности Украины и пограничная служба задержали наемника, который воевал на стороне террористической организации "ДНР".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина пограничник Интерпол Россия Одесса задержанный
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