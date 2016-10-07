В Одессе задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

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Гражданка РФ прибыла в Украину из Израиля.

Задержанная россиянка прибыла в Украину рейсом из Тель-Авива dpsu.gov.ua

В международном аэропорту Одессы пограничники задержали 46-летнюю гражданку Российской Федерации, которая находилась в розыске Интерпола за мошенничество, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В ГПСУ заявили, что гражданку РФ обнаружили во время регистрации пассажиров, прибывших рейсом из Тель-Авива.

Пограничная служба оповестила украинское бюро Интерпола и передала задержанную в полицию.

Ранее сообщалось, что в терминале "D" Международного аэропорта "Борисполь" Служба безопасности Украины и пограничная служба задержали наемника, который воевал на стороне террористической организации "ДНР".