В Одессе задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

Гражданка РФ прибыла в Украину из Израиля.
В международном аэропорту Одессы пограничники задержали 46-летнюю гражданку Российской Федерации, которая находилась в розыске Интерпола за мошенничество, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
В ГПСУ заявили, что гражданку РФ обнаружили во время регистрации пассажиров, прибывших рейсом из Тель-Авива.
Пограничная служба оповестила украинское бюро Интерпола и передала задержанную в полицию.
Ранее сообщалось, что в терминале "D" Международного аэропорта "Борисполь" Служба безопасности Украины и пограничная служба задержали наемника, который воевал на стороне террористической организации "ДНР".ZN.UA