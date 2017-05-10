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В Одессе задержали криминального авторитета

10 мая в 01:45

Преступника могут депортировать. 

наручники
В Одессе задержали "авторитета"
fotokanal.com
В Одессе правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Гуга", сообщил начальник главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин. 

"Сегодня задержан криминальный авторитет Серго (" Гуга"), который находился нелегально в стране, и, вероятно, также прибыл, чтобы принять участие в торжествах. Одесса - не место для воровских сходок", - отметил Головин. 

Сейчас решается вопрос о депортации преступника. Представитель правоохранительных органов уточнил, что Сергей Глонти ( "Гуга"), 1971 г.р., - один из авторитетных "воров в законе". Он был неоднократно судим, в том числе за подделку документов, незаконные операции с наркотиками и тому подобное. "Короновали" его в 1995 году в Москве, в СИЗО № 2 "Бутырка". 

В июне 2016 Глонти был задержан сотрудниками столичной полиции по ориентировке венгерских правоохранителей, которые подозревали "Гугу" в мошенничестве с целью незаконного получения гражданства Венгрии. 

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Сотрудники полиции в Одесской области разоблачили 78-летнего "вора в законе" по кличке "Полтава", передает пресс-служба регионального управления полиции.

По материалам: УНИАН
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