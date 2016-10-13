В Одессе за сутки выпало 400% месячной нормы осадков

Из-за сильного ветра упали 574 дерева.

В работах по ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы почти две тысячи человек Думская.нет

В Одессе выпало 106 мм осадков за сутки, что составило чуть более 400 процентов от месячной нормы в 26 мм.

"Из-за сильного ветра упали 574 дерева и 103 больших ветки", - сообщил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он также отметил, что по состоянию на 12:00 13 октября, коммунальным службам удалось убрать 72 упавших дерева. В работах задействованы почти две тысячи человек.

Напомним, что председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил в области режим чрезвычайной ситуации.

В ночь с 12 на 13 октября непогода обесточила более 270 населенных пунктов в 11 областях Украины. Основной удар стихии пришелся на Одесскую область. Утром 12 октября в курортном районе Аркадия в Одессе из-за сильных порывов ветра рухнул строительный кран, который повредил крышу ресторана, припаркованные автомобили, а также контактную сеть троллейбусов.

На Одесском морском вокзале из-за шторма затонула частная яхта Artemida. Согласно предварительным данным, жертв нет.