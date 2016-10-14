В Одессе восстановили движение на всех городских улицах

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В работах по ликвидации последствий шторма в Одессе задействованы 2056 сотрудников коммунальных служб и 75 единиц спецтехники.

В Одессе постепенно ликвидируют последствия накрывшего город стихийного бедствия Думская

По состоянию на 9:00 утра на всех дорогах Одессы восстановлена проезжаемость, нарушенная в результате подтопления улиц, сообщили на официальном сайте города.

"По состоянию на 9:00 утра на всех дорогах Одессы восстановлена проезжаемость. Частично затруднено движение по улице Атамана Головатого (в сторону города с пос. Котовского). Здесь еще остались небольшие участки подтоплений, однако движение транспорта уже налажено. Продолжаются работы по откачке воды в этом районе Одессы", – указывается в сообщении.

Помимо этого, сотрудники коммунальных служб города продолжают работы по очистке ливневых стоков и вывозу упавших от стихии деревье.

"Штормовым ветром в Одессе повалено и повреждено в общей сложности не менее 1500 деревьев. Специалистами КП "Горзелентрест" уже выполнены работы по распилу и вывозу 84 самых крупных, мешавших проезду автотранспорта деревьев. Сотрудниками КП "ЖКС" выполнены работы по распилу и вывозу 586 деревьев и крупных веток во всех районах Одессы", – отмечается в сообщении городской власти.

В то же время, после шторма в КП "Одесгорсвет" поступило 146 заявок об обрыве проводов. К настоящему моменту, электроснабжение восстановлено на 30 объектах.

Всего в работах по ликвидации последствий стихии задействованы 2056 сотрудников коммунальных служб и 75 единиц спецтехники.

Напомним, Одесса страдает от последствий шторма, накрывшего город 12 октября. В частности, ряд районов города остаются подтопленными.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в Одессе выпало 106 мм осадков за сутки, что составило чуть более 400 процентов от месячной нормы в 26 мм. "Из-за сильного ветра упали 574 дерева и 103 большие ветки", - сообщил мэр.

Он также отметил, что по состоянию на 12:00 13 октября, коммунальным службам удалось убрать 72 упавших дерева. В работах задействованы почти две тысячи человек.

Ранее председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил в области режим чрезвычайного положения.