В Одессе в результате обрушения дома погиб человек

Здание было признано аварийным, однако в нем продолжали жить люди.

Думская

Один человек погиб в результате частичного обрушения стены жилого здания в микрорайоне Молдаванка в Одессе.

Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел сегодня, 13 октября, около 16:30 дня на улице Генерала Цветаева. Погибший – парень 1995 года рождения, выходец из Ширяево.

Отмечается, что обвалившееся здание было построено в 1817 году, и было признано аварийным. Несмотря на это, в нем продолжали жить люди.

В данный момент на месте происшествия продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы. Не исключается, что под ними могут находится и другие люди.

Напомним, Одесса страдает от последствий шторма, накрывшего город 12 октября. В частности, ряд районов города остаются подтопленными.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в Одессе выпало 106 мм осадков за сутки, что составило чуть более 400 процентов от месячной нормы в 26 мм. "Из-за сильного ветра упали 574 дерева и 103 большие ветки", - сообщил мэр.

Он также отметил, что по состоянию на 12:00 13 октября, коммунальным службам удалось убрать 72 упавших дерева. В работах задействованы почти две тысячи человек.

Ранее председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил в области режим чрезвычайного положения.