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В Одессе у ледового катка произошла перестрелка

23 ноября в 00:42

Полиция задержала восемь человек. 

пистолет покушение
В Одессе произошла перестрелка
Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Одессе около ледового катка "Умка" произошла потасовка с использованием огнестрельного оружия, в ходе драки пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного управления полиции Одесской области. 

На место происшествия прибыли сотрудники Суворовского отдела полиции и батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, которые задержали восемь участников потасовки. 

Полиция установила, что конфликт произошел из-за спора двух владельцев за имущество. В ходе драки два человека начали стрелять. Задержанным на вид 20-25 лет. Им грозит тюремный срок от трех до семи лет. 

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Вечером в понедельник, 21 ноября, возле торгового центра "Панорама" в Одессе была совершена попытка похищения человека, которая сопровождалась перестрелкой.

Утром 22 ноября, примерно в 10:40, группа из 20 неизвестных, одетых в в камуфляжную формук, ворвалась в административное здание одесской таможни  по улице Гайдара 21а, сообщают в ГУ НП Одесской области. 

Нападавшие ранили охранника здания, после чего прорвались на второй этаж, где разгромили один из кабинетов. На место происшествия оперативно прибыли полицейские. 

По материалам: ZN.UA
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