В Одессе у ледового катка произошла перестрелка

Полиция задержала восемь человек.

В Одессе произошла перестрелка Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Одессе около ледового катка "Умка" произошла потасовка с использованием огнестрельного оружия, в ходе драки пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного управления полиции Одесской области.

На место происшествия прибыли сотрудники Суворовского отдела полиции и батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, которые задержали восемь участников потасовки.

Полиция установила, что конфликт произошел из-за спора двух владельцев за имущество. В ходе драки два человека начали стрелять. Задержанным на вид 20-25 лет. Им грозит тюремный срок от трех до семи лет.

Вечером в понедельник, 21 ноября, возле торгового центра "Панорама" в Одессе была совершена попытка похищения человека, которая сопровождалась перестрелкой.

Утром 22 ноября, примерно в 10:40, группа из 20 неизвестных, одетых в в камуфляжную формук, ворвалась в административное здание одесской таможни по улице Гайдара 21а, сообщают в ГУ НП Одесской области.

Нападавшие ранили охранника здания, после чего прорвались на второй этаж, где разгромили один из кабинетов. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.