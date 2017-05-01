Топ Новости
<
>

В Одессе у Куликова поля полиция обнаружила рюкзак с взрывчаткой

1 мая в 11:14

Правоохранители изъяли вещи и ведут проверку по этому делу.

123321
Возле Одесского железнодорожного вокзала нашли рюкзак с взрывчаткой
Национальная полиция Украины
В Приморском районе Одессы, недалеко от Куликова поля и железнодорожного вокзала полиция обнаружила рюкзак со взрывчаткой. В рюкзаке были обнаружены гранаты "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторную батарею и тротиловую шашку ТШ-400, сообщается на сайте Нацполиции в Одессе.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и следуют на экспертизу. Полиция ведет проверку обстоятельств этой ситуации.

Читайте также: Участников массовых акций в Одессе будут идентифицировать с помощью дрона
Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним,2 мая 2014 года в Одессе произошли большие массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. Во время массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Одесса полиция граната боеприпасы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...