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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На смотре была представлена новая украинская бронетехника, роботы-саперы и антиснайперское вооружение.

Накануне годовщины трагедии 2 мая на Куликовом поле в Одессе прошел традиционный смотр личного состава и техники правоохранительных органов, которые будут задействованы в обеспечении порядка в городе 1-2 и 9 мая. В полном вооружении, с боевой техникой и спецсредствами были выстроены подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, СБУ, Государственной пограничной службы и муниципальной охраны — всего свыше тысячи человек.

"К сожалению, 2 мая погибли люди, которые боролись за нашу страну, так и люди, которые поддались российской пропаганде, и спустя три года есть люди, которые хотят пиариться на этих смертях, на этой трагедии, но у нас хватит силы и воли обеспечить спокойствие в нашем городе, области и стране, а все, кто ищет здесь приключений, получат по закону, но очень жестко", — заявил, выступая перед правоохранителями, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов. Губернатор добавил, что желающие почтить память погибших, возложить цветы, смогут это сделать, пройдя через рамки металлоискателей.

Начальник областного управления полиции Дмитрий Головин объявил, что с сегодняшнего дня полиция и приданные ей силы переходят в режим усиленного патрулирования. "С сегодняшнего дня мы выходим на тотальное патрулирование, перекрытие определенных улиц для недопущения определенных групп людей, которые могут дестабилизировать ситуацию в Одессе и регионе", — пояснил генерал.

Ранее в Одессе курсанты прыгали с восстановленного при помощи волонтеров Ан-26 "Феникс". Будущие офицеры-десантники высадились с высоты 800 метров с оружием и снаряжением.