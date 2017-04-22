В Одессе потушили пожар на рынке "Северный"

Пожар охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов.
Пожар на рынке "Северный" в Суворовском районе Одессы ликвидирован, пострадавших нет, заявил спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, передает 112 Украина.
Огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов.
"В тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники, и 60 человек личного состава. На месте работает оперативно-следственная группа и устанавливает причину возгорания", – сообщил Мельник.
В Одессе произошел пожар на рынке "Северный", сообщили в пресс-службы Главного управления ДСНС в Одесской области.
Рынок "Северный" является одним из крупнейших в городе.112 Украина