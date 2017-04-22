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В Одессе потушили пожар на рынке "Северный"

22 апреля в 23:20

Пожар охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов. 

пожар рынок
Пожар на рынке потушили

Пожар на рынке "Северный" в Суворовском районе Одессы ликвидирован, пострадавших нет, заявил спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, передает 112 Украина

Огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов. 

"В тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники, и 60 человек личного состава. На месте работает оперативно-следственная группа и устанавливает причину возгорания", – сообщил Мельник.

Смотрите фото: В Одессе ликвидировали большой пожар на причале

В Одессе произошел пожар на рынке "Северный", сообщили в пресс-службы Главного управления ДСНС в Одесской области.      

Рынок "Северный" является одним из крупнейших в городе. 

По материалам: 112 Украина
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