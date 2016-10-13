В Одессе после шторма жители передвигаются на лодках

Шторм в Одессе повалил несколько десятков деревьев, обесточил и затопил некоторые улицы.

Ряд районов Одессы остаются подтопленными после шторма, который накрыл город во вторник, 12 октября.

Как сообщает местное издание "Думская", в частности, затоплен и обесточен район Пересыпь. Коммунальщики из-за оборванных проводов не могут запустить насосы и откачать воду. Ситуация осложняется тем, что канализация забита зелеными листьями, облетевшими во время шторма.

Местные жители микрорайона передвигаются на надувных лодках, свидетельствуют фото.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в Одессе выпало 106 мм осадков за сутки, что составило чуть более 400 процентов от месячной нормы в 26 мм. "Из-за сильного ветра упали 574 дерева и 103 большие ветки", - сообщил мэр.

Он также отметил, что по состоянию на 12:00 13 октября, коммунальным службам удалось убрать 72 упавших дерева. В работах задействованы почти две тысячи человек.