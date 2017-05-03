В Одессе на мероприятиях 2 мая задержали 14 человек

На Куликово поле 2 мая пришли до 1,5 тыс. человек.
"Всего было задержано 14 человек, из которых двое - задержаны утром в районе Соборной площади, остальные были задержаны у Куликова поля. Один человек был задержан за холодное оружие, в двух задержанных обнаружили наркотики, другие - мелкое хулиганство ", - сообщил Яровой.
По его словам, на Куликово поле 2 мая пришли до 1,5 тыс. человек.
Напомним, что в Одессе сообщилось о минировании Дома профсоюзов, в связи с чем полиция эвакуировала граждан с Куликова поля, где проходила траурная акция.
Ранее сообщалось, что в Одессе на Куликовом поле установлены металлоискатели и патрулируют усиленные полицейские наряды. Любой желающий может посетить Куликово поле с 7 утра, пройдя через металлоискатели и не пронося подозрительных предметов.
Ранее сообщалось, что в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.Думская