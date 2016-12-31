В Одессе на крупной взятке поймали военного тыловика

Чиновник требовал "откат" с подрядчика, который ремонтирует казармы.
Он требовал "откат" с подрядчика, который выполняет ремонт казарм, сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Управление защиты экономики Национальной полиции в Одесской области и военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального управления Квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тыс. гривень взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)", - сообщил Матиос.
Как сообщалось, в начале декабря во время получения 300 тыс. гривень взятки поймали заместителя руководителя Каховской прокуратуры Херсонской области.ZN.UA