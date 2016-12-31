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В Одессе на крупной взятке поймали военного тыловика

31 декабря в 03:11

Чиновник требовал "откат" с подрядчика, который ремонтирует казармы.

коррупция взятка_3
В Одессе поймали военного-взяточника
Ольга Кононенко, ZN.UA
В Одессе во время получения взятки в размере 350 тысяч гривень поймали военного тыловика.

Он требовал "откат" с подрядчика, который выполняет ремонт казарм, сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Управление защиты экономики Национальной полиции в Одесской области и военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального управления Квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тыс. гривень взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)", - сообщил Матиос.

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Как сообщалось, в начале декабря во время получения 300 тыс. гривень взятки поймали заместителя руководителя Каховской прокуратуры Херсонской области. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги военный взятка Одесса ремонт Матиос прокуратура
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