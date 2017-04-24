В Одессе курсанты прыгали с восстановленного при помощи волонтеров Ан-26 "Феникс"

Будущие офицеры-десантники высадились с высоты 800 метров с оружием и снаряжением.

Курсанты факультета ВДВ, будущие разведчики и спецназовцы из одесской Военной академии совершили плановые прыжки с парашютом. Как рассказали в академии, они прыгали с самолета Ан-26, бортовое имя "Феникс", который был восстановлен в 2014 году за счет волонтерской помощи группы "Крылья Феникса", передает "Думская".

Самолет, с 2005 года находившийся на хранении без шансов снова подняться в небо, был восстановлен совместными усилиями 15-й транспортной авиационной бригады Воздушных сил Украины, авиационных ремонтных предприятий и волонтеров, оплативших необходимые детали и работы. Во время восстановления, самолет получил прозвище "Везунчик".

Прыжки совершались с оружием и снаряжением с высоты 800 метров. После приземления курсанты отрабатывали такие задачи, как сбор группы, ориентирование на местности, скрытое выдвижение к объектам условного противника. По словам начальника факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения полковника Юрия Гикала, в ближайшее время будущие офицеры будут десантироваться с вертолета Ми-8 на воду, а также отработают эвакуацию группы с использованием системы "Адаптер" (канат, который крепится к борту вертолета и используется для высадки и подъема десантников).

Согласно программе подготовки, в течение ученого года курсанты соответствующих факультетов Военной академии Одессы должны совершить до 10 прыжков с парашютом. К выпуску у каждого за спиной оказывается не менее 40 прыжков.

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