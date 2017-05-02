В Одессе эвакуировали людей с Куликова поля из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов

Полиция проверяет информацию о минировании.

В Одессе сообщили о минировании Дома профсоюзов, с Куликова поля всех эвакуировали Думская

В Одессе сообщили о минировании Дома профсоюзов, в связи с чем полиция эвакуировала граждан с, где проходила траурная акция. На данный момент полиция проверяет достоверность сообщения, сообщает корреспондент " 112 ", ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.

Людей вывели за оцепление, и теперь они ожидают проверки информации о минировании. Ранее в Одессе сообщали о "минировании" Университета Мечникова и Политехнического института.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Куликовом поле. Любой желающий может посетить Куликово поле с 7 утра, пройдя через металлоискатели и не пронося подозрительных предметов.

Ранее сообщалось, что в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.