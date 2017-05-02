В Одессе эвакуировали людей с Куликова поля из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов

Полиция проверяет информацию о минировании.
Людей вывели за оцепление, и теперь они ожидают проверки информации о минировании. Ранее в Одессе сообщали о "минировании" Университета Мечникова и Политехнического института.установлены металлоискатели и патрулируют усиленные полицейские наряды. Любой желающий может посетить Куликово поле с 7 утра, пройдя через металлоискатели и не пронося подозрительных предметов.
Ранее сообщалось, что в Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.112 Украина