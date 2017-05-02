В Одессе чтят память погибших 2 мая 2014 года

В ходе массовых беспорядков погибло 48 человек.

2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек Думская.нет

В Одессе чтят память погибших в трагедии 2 мая 2014 года , когда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, распространившаяся на соседние улицы.

Очевидцы утверждают, что первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. На улице Преображенской, где он умер, уже через несколько минут лежали цветы. Обе стороны активно возводили баррикады из мусорных контейнеров и заборов, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями Молотова. При этом сепаратисты стреляли в одесситов из автоматического оружия под прикрытием кордона милиции.

После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши периодически летели коктейли Молотова и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала через полчаса. Проукраинские активисты, которые все это время оставались снаружи, пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри.

Через несколько дней задержали главных фигурантов экстремистских организаций, а также несколько сотрудников милиции.

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил 2 мая днем памяти погибших в результате трагических событий, произошедших 2 мая 2014 года. В связи с этим в городе рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.