В Одессе автоугонщик попал в ДТП и устроил стрельбу

Мужчина выстрелил четыре раза из пистолета.
По информации правоохранителей, водитель, по вине которого произошло происшествие, "достал предмет, похожий на пистолет, и произвел четыре выстрела в направление участников ДТП".
Прохожие, которые были свидетелями происшествия, вызвали полицию.
"Патрульные задержали правонарушителя, который в то время угрожал присутствующим предметом, похожим на нож. Потерпевший в ДТП и 33-летний мужчина – пассажир автомобиля, который получил ранение от выстрела, доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Во время осмотра автомобиля виновника ДТП нашли сканер, автомобильные номерные знаки и прибор для разбивания стекла в автомобилях.
Злоумышленника осмотрели врачи и передали следователям.
Напомним, в августе одесские правоохранители во время спецоперации обнаружили четыре угнанные иномарки. Среди них оказался и внедорожник Range Rover, который принадлежал марокканскому легионеру киевского "Динамо" Юнесу Беланде.ZN.UA