В Одессе автоугонщик попал в ДТП и устроил стрельбу

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Мужчина выстрелил четыре раза из пистолета.

Один из разбитых автомобилей Mercedes Патрульная полиция Одессы

Одессе 1 октября на перекрестке улиц Греческой – Екатерининской произошло ДТП с учатием двух автомобилей Mercedes, сообщает патрульная полиция города.

По информации правоохранителей, водитель, по вине которого произошло происшествие, "достал предмет, похожий на пистолет, и произвел четыре выстрела в направление участников ДТП".

Прохожие, которые были свидетелями происшествия, вызвали полицию.

"Патрульные задержали правонарушителя, который в то время угрожал присутствующим предметом, похожим на нож. Потерпевший в ДТП и 33-летний мужчина – пассажир автомобиля, который получил ранение от выстрела, доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Во время осмотра автомобиля виновника ДТП нашли сканер, автомобильные номерные знаки и прибор для разбивания стекла в автомобилях.

Злоумышленника осмотрели врачи и передали следователям.

Напомним, в августе одесские правоохранители во время спецоперации обнаружили четыре угнанные иномарки. Среди них оказался и внедорожник Range Rover, который принадлежал марокканскому легионеру киевского "Динамо" Юнесу Беланде.