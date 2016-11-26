В очередях на границе с Польшей стоят более тысячи автомобилей

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Самая большая очередь образовалась возле контрольного пункта "Рава-Русская".

На венгерской границе очереди зафиксированы на ПП “Тиса” - 80 авто, ПП “Вилок” - 20 авто dpsu.gov.ua

По состоянию на 08:00 утра 26 ноября, в очередях возле контрольных пунктов на украино-польской границе стояли 1130 автомобилей, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По сообщению пресс-службы ведомства в Facebook, самая большая очередь образовалась возле ПП "Рава-Русская", где стоят 300 автомобилей. 160 автомобилей простаивают возле ПП "Ургинов" и "Яготин-авто"; 150 автомобилей зафиксировано в очереди на ПП "Шегини", по 100 автомобилей возле ПП "Краковец" и "Устилуг", а также 90 авто на ПП "Грушев" и 70 — ПП "Смильница".

На венгерской границе очереди зафиксированы на ПП "Тиса" - 80 авто, ПП "Вилок" - 20 авто.

На границе Украины со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.