В очередях на границе с Польшей стоят более 800 автомобилей

Самые большие очереди образовались возле пунка пропуска "Рава-Русская".

На границе с Венгрией на ПП “Тиса” стояли 10 автомобилей dpsu.gov.ua

Во вторник, 3 января, по состоянию на 08:00 в очередях возле контрольных пунктов на украино-польской границе стояли 820 автомобилей, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Самые большие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Краковец" – 170 автомобилей и "Рава-Русская" – 200 автомобилей. Также на ПП "Шегини" и "Грушев" ожидают оформления 120, на ПП "Яготин-авто" – 100, на ПП "Угринов" – 40, на ПП "Устилуг" – 50 транспортных средств и на ПП "Смильница" - 20.

На границе с Венгрией на ПП "Тиса" стояли 10 автомобилей.

В пунктах пропуска на границах с Молдовой, Словакией и Румынией очередей нет.

"Укрзализныця" запустила "Интерсити" в Польшу 23 декабря. Стоимость проезда в вагонах первого класса составит ориентировочно 574 грн, второго класса — 406 грн.