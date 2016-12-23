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В очередях на границе с Польшей стоят более 1400 автомобилей

23 декабря в 09:31

Самые большие очереди образовались возле пунка пропуска  "Рава-Русская".

граница Польши
Наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Рава-Русская"
Polonia
В пятницу, 23 декабря, по состоянию на 08:00 в очередях возле контрольных пунктов на украино-польской границе стояли 1420 автомобилей, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Рава-Русская" – 300 автомобилей. Также по 200 транспортных средств стоят на П "Шегини" и "Смильныця".

На пунке пропуска "Угринов" зафиксировано 170 автомобилей,  на ПП "Краковец" -150 (также дополнительная -100 л/а), на  ПП "Ягодин авто" - 130, на ПП "Грушев" - 100 и на ПП "Устилуг" - 70 транспортных средств.

На границах с Венгрией, Молдовой, Словакией и Румынией очередей нет.

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Ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустит "Интерсити" в Польшу 23 декабря. Стоимость проезда в вагонах первого класса составит ориентировочно 574 грн, второго класса — 406 грн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги очередь авто граница Польша
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