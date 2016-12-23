В очередях на границе с Польшей стоят более 1400 автомобилей

Самые большие очереди образовались возле пунка пропуска "Рава-Русская".
Наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Рава-Русская" – 300 автомобилей. Также по 200 транспортных средств стоят на П "Шегини" и "Смильныця".
На пунке пропуска "Угринов" зафиксировано 170 автомобилей, на ПП "Краковец" -150 (также дополнительная -100 л/а), на ПП "Ягодин авто" - 130, на ПП "Грушев" - 100 и на ПП "Устилуг" - 70 транспортных средств.
На границах с Венгрией, Молдовой, Словакией и Румынией очередей нет.
Ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустит "Интерсити" в Польшу 23 декабря. Стоимость проезда в вагонах первого класса составит ориентировочно 574 грн, второго класса — 406 грн.ZN.UA