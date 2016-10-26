В очередях на границе с Польшей стоят 770 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что самые большие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Русская".
Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Руська" – по 250 автомобилей. В ПП "Ягодын авто" стоят 170 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 70 и в в ПП "Шегини" – 30 транспортных средств.
В пунктах пропуска "Грушив", "Краковец" и "Смильныця" очередей нет.
Нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.
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