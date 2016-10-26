В очередях на границе с Польшей стоят 770 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что самые большие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Русская".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Устилуг" – 330 автомобилей

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши ожидали оформления 770 автомобилей по состоянию на 08:00 утра среды, 26 октября, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Руська" – по 250 автомобилей. В ПП "Ягодын авто" стоят 170 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 70 и в в ПП "Шегини" – 30 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Грушив", "Краковец" и "Смильныця" очередей нет.

Нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.