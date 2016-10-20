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В очередях на границе с Польшей стоят 680 автомобилей

20 октября в 09:52

Госпогранслужба сообщает, что самые большие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Русская".

Граница Польши
Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Устилуг" и"Рава-Русская" – по 150 автомобилей
newsbalt.ru
Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши ожидали оформления 680 автомобилей по состоянию на 08:00 утра четверга, 20 октября, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Устилуг" – 150, "Рава-Русская" – 150 автомобилей. По 100 транспортных средств зафиксировали возле пункто пропуска "Ягодын авто" и "Краковец". Также по 60 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска "Угрынив", "Шегини" и "Смильница".

Нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией, а также Молдовой.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.

По материалам: ZN.UA
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Тэги очередь авто Украина Польша граница
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