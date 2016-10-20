В очередях на границе с Польшей стоят 680 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что самые большие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Русская".
Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Устилуг" – 150, "Рава-Русская" – 150 автомобилей. По 100 транспортных средств зафиксировали возле пункто пропуска "Ягодын авто" и "Краковец". Также по 60 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска "Угрынив", "Шегини" и "Смильница".
Нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией, а также Молдовой.
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