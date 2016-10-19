В очередях на границе с Польшей стоят 775 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что самые большие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Рава-Русская".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Рава-Русская" – 250 автомобилей newsbalt.ru

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши ожидали оформления 775 автомобилей по состоянию на 08:00 утра среды, 19 октября, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Устилуг" – 100, "Краковец" – 150, "Рава-Русская" – 250, "Угринов" – 100, "Шегини" – 60 транспортных средств.

В ПП "Ягодин авто" ожидали 50 автомобилей, а в ПП "Грушев" – 45. В пункте пропуска "Смильница" – 20 автомобилей.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией, а также Молдовой.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.