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В очередях на границе с Польшей стоят 1200 автомобилей

11 января в 17:23

Самые большие очереди образовались возле пунка пропуска  "Рава-Русская".

граница Польши
На пунктах пропуска украинско-польской границы стоит больше 1000 машин
Polonia
В среду, 11 января, по состоянию на 15:00 в очередях возле контрольных пунктов на украино-польской границе стоят 1200 автомобилей, сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска  "Рава-Русская" – 250 автомобилей и  "Ягодын авто" – 240 автомобилей. На пунктах пропуска "Краковец" ожидают оформления 200 машин (100 на дополнительной полосе), на пункте пропуска "Угрынив" – 170 машин. На участках границы "Грушив" и "Шегини" стоят 140 и 60 автомобилей соответственно. Оформления на пункте пропуска "Смильныця" ожидают 50 машин, на пункте пропуска "Устилуг" - 30.

В пунктах пропуска на границе со Словакией наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Ужгород" - 30 автомобилей и "Малый Березный" - 30 автомобилей.

В пунктах пропуска на границе с Венгрией  наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Тиса" - 25  машин и "Вилок" - 20 машин. На пункте пропуска "Лужанка" ожидают оформления 15 машин.

В пунктах пропуска на границах с Румынией и Молдовой очередей нет.

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"Укрзализныця" запустила "Интерсити" в Польшу 23 декабря. Стоимость проезда в вагонах первого класса составит ориентировочно 574 грн, второго класса — 406 грн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто машина граница очередь Польша Украина
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