В очередях на границе с Польшей стоят 1200 автомобилей

Самые большие очереди образовались возле пунка пропуска "Рава-Русская".

На пунктах пропуска украинско-польской границы стоит больше 1000 машин Polonia

В среду, 11 января, по состоянию на 15:00стоят 1200 автомобилей, сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Рава-Русская" – 250 автомобилей и "Ягодын авто" – 240 автомобилей. На пунктах пропуска "Краковец" ожидают оформления 200 машин (100 на дополнительной полосе), на пункте пропуска "Угрынив" – 170 машин. На участках границы "Грушив" и "Шегини" стоят 140 и 60 автомобилей соответственно. Оформления на пункте пропуска "Смильныця" ожидают 50 машин, на пункте пропуска "Устилуг" - 30.

В пунктах пропуска на границе со Словакией наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Ужгород" - 30 автомобилей и "Малый Березный" - 30 автомобилей.

В пунктах пропуска на границе с Венгрией наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Тиса" - 25 машин и "Вилок" - 20 машин. На пункте пропуска "Лужанка" ожидают оформления 15 машин.

В пунктах пропуска на границах с Румынией и Молдовой очередей нет.

"Укрзализныця" запустила "Интерсити" в Польшу 23 декабря. Стоимость проезда в вагонах первого класса составит ориентировочно 574 грн, второго класса — 406 грн.