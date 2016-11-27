На границе с Польшей очередей почти нет

Самая большая очередь образовалась возле ПП "Яготин-авто".
По состоянию на 08:00 утра 27 ноября, в очередях возле контрольных пунктов на украино-польской границе стояли 330 автомобилей, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
По сообщению пресс-службы ведомства в Facebook, самая большая очередь образовалась возле ПП "Яготин-авто", где стоят 120 автомобилей. 80 автомобилей простаивают возле ПП "Устилуг"; 60 автомобилей зафиксировано в очереди на ПП "Ургинов", 50 автомобилей возле ПП "Краковец", а также 20 авто на ПП "Шегини". На пунктах пропуска "Рава-русская", "Смильница" и "Грушев" очередей нет.
На границе Украины со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.
Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.ZN.UA