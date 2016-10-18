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В очереди на границе с Польшей стоят 530 автомобилей

18 октября в 08:53

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Устилуг"

Граница Польши
Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Устилуг" – 300 автомобилей
newsbalt.ru
Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра вторника, 17 октября, ожидали оформления 530 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. 

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" - 300 транспортных средств, в ПП "Ягодин авто" – 80 авто, в ПП "Ягодин авто" – 70 авто.

Возле пропускного пункта "Угринов" зафиксировано 50 транспортных средств, в ПП "Шегини" - 20, в ПП "Краковец" – 10 автомобилей.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто очередь граница Польша
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