В очереди на границе с Польшей стоят 530 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Устилуг"

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Устилуг" – 300 автомобилей newsbalt.ru

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра вторника, 17 октября, ожидали оформления 530 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" - 300 транспортных средств, в ПП "Ягодин авто" – 80 авто, в ПП "Ягодин авто" – 70 авто.

Возле пропускного пункта "Угринов" зафиксировано 50 транспортных средств, в ПП "Шегини" - 20, в ПП "Краковец" – 10 автомобилей.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.