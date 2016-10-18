В очереди на границе с Польшей стоят 530 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Устилуг"
Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Устилуг" - 300 транспортных средств, в ПП "Ягодин авто" – 80 авто, в ПП "Ягодин авто" – 70 авто.
Возле пропускного пункта "Угринов" зафиксировано 50 транспортных средств, в ПП "Шегини" - 20, в ПП "Краковец" – 10 автомобилей.
В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.
Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.ZN.UA