В ОБСЕ заявляют об ограниченности доступа к участку отвода сил у Петровского

Боевики не смогли гарантировать безопасность наблюдателей в данном районе.

Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к Петровскому Пресс-центр АТО/Facebook

Представители ОБСЕ не получили доступ для мониторинга к участку у Петровского и Богдановки, где произошло разведения сторон конфликта.

"Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка - ВСУ, "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (возможные мины)", - сообщает организация на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что миссия готова к наблюдению, однако ей необходим доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствует на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - добавляется в заявлении ОБСЕ.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведениясил в Донбассе.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.