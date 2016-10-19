В ОБСЕ заявили о существовании секретной части Минских соглашений

Секретность некоторых подписанных в Минске документов мешает ОБСЕ вести объективный мониторинг ситуации в Донбассе.
"Не все эти документы являются публичными. К сожалению, некоторые из Минских соглашений являются секретными, а раз так – очень сложно осуществлять верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились", – цитирует "Укринформ" заявление представителя ОБСЕ на международной конференции в Европарламенте.
В то же время Хуг подчеркнул, что миссия делает все возможное, чтобы обеспечить выполнение возложенных на нее задач.
Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации Минских договореностей.
В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.Укринформ