В ОБСЕ требуют безопасного доступа в места разведения сторон в Донбассе

Наблюдателям мешают "физические препятствия" и взрывоопасные предметы.

Накануне боевики "ЛНР" не пустили миссию ОБСЕ в район Золотого 112.ua

Для установки постоянных наблюдательных пунктов ОБСЕ в точках, где произойдет разведение сторон , необходим беспрепятственный и безопасный доступ наблюдателей в эти районы, заявил первый замглавы специальной мониторинговой миссии(СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"СММ будет в соответствии со своим мандатом наблюдать за разведением сил и средств в соответствии с рамочным соглашением. Для того чтобы это произошло, СММ требуется беспрепятственный, свободный и безопасный доступ в эти районы", – сказал Хуг на брифинге в Донецке, отвечая на вопрос о том, планирует ли СММ ОБСЕ установить стационарные наблюдательные пункты в трех точках – Золотом, Станице Луганской и Петровском, где будет произведено разведение сторон.

Хуг подчеркнул, что "ни в одном из этих трех районов этого не случилось".

"Нам мешают физические препятствия, а также мины и прочие взрывоопасные предметы", – пояснил замглавы СММ ОБСЕ и добавил, что наблюдатели присутствуют около этих районов каждый день, однако все еще сталкиваются с ограничениями.

Ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" заблокировали представителям наблюдательной миссии ОБСЕ доступ к району Первомайск-Золотое, лишив их возможности проверить соблюдение сторонами конфликта Минских договоренностей.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.