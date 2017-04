В ОБСЕ сообщили о "серьезном инциденте" с наблюдателями на Луганщине

(СММ) ОБСЕ в Донбассе в воскресенье, 23 апреля, произошел серьезный инцидент, сообщили в пресс-службе Миссии.

Представители "правоохранительных органов" террористической организации "ЛНР" заявили о том, что автомобиль Миссии подорвался на фугасе в районе населенного пункта Пришиб.

"Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ, по предварительным данным, в районе села Пришиб, в Славяносербском районе, наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие", - сообщили оккупанты.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) сообщила о том, что в момент случившегося режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками НВФ.

"Сегодня, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно, на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии. По предварительным данным, есть погибшие и раненные. В указанное время, по данным дежурных смен, режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО", - говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.

Тем временем в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили о том, что могут подтвердить серьезность случившегося, однако более подробно говорить о нем, как и о количестве пострадавших наблюдателей, там отказались.

"Мы можем подтвердить, что с патрулем ОБСЕ произошел серьезный инцидент в Луганской области. Как только мы получим подробную информацию, она будет опубликована на наших страницах в социальных сетях", - говорится в сообщениях Миссии на странице в Twitter.

Тем не менее, действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter сообщил о количестве пострадавших от взрыва.

"Трагические новости из Украины: патруль СММ наехал на мину. Один наблюдатель ОБСЕ погиб, еще один ранен. Сердечные соболезнования семье погибшего и команде Миссии. Смерть коллеги – шок для всего ОБСЕ", - написал он.

