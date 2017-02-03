В ОБСЕ признали угрозу возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в Авдеевке

Ситуация может ухудшиться, если в резервуары с хлоридом на фильтровальной станции в Ясиноватой попадет снаряд, заявил замглавы СММ ОБСЕ.
"Сейчас ставки еще повысились, существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы. Боевые действия, которые происходят в городской промышленной зоне, объекты инфраструктуры, водо-, электро- и газоснабжения должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения, которая разделяет объединенные социальные и экономические сети", - цитирует "112 Украина" его заявление на брифинге в пятницу, 3 февраля.
Хуг указал, что жители Авдеевки остались без электричества, тепла и воды. Сложности с водоснабжением возникли из-за перебоев фильтровальной станции в Ясиноватой.
"Ситуация может ухудшиться, если в резервуары с хлоридом попадет снаряд", - отметил представитель мониторинговой миссии.
Ранее Хуг заявлял, что причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".112 Украина