В ОБСЕ признали угрозу возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в Авдеевке

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Ситуация может ухудшиться, если в резервуары с хлоридом на фильтровальной станции в Ясиноватой попадет снаряд, заявил замглавы СММ ОБСЕ.

В ОБСЕ прокомментировали текущую ситуацию в Авдеевке Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

и окрестностях существует реальная угроза возникновения гуманитарной и экологической катастрофы, из-за эскалации вооруженного конфликта, заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Сейчас ставки еще повысились, существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы. Боевые действия, которые происходят в городской промышленной зоне, объекты инфраструктуры, водо-, электро- и газоснабжения должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения, которая разделяет объединенные социальные и экономические сети", - цитирует "112 Украина" его заявление на брифинге в пятницу, 3 февраля.

Хуг указал, что жители Авдеевки остались без электричества, тепла и воды. Сложности с водоснабжением возникли из-за перебоев фильтровальной станции в Ясиноватой.

"Ситуация может ухудшиться, если в резервуары с хлоридом попадет снаряд", - отметил представитель мониторинговой миссии.

Ранее Хуг заявлял, что причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".