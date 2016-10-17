В ОБСЕ пока не могут подтвердить смерть "Моторолы"

Наблюдатели ОБСЕ в Донецке ведут тщательное наблюдение за ситуацией, заявил замглавы миссии.

ОБСЕ проверяет информацию о смерти Моторолы в Донецке AP

Мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе пока не может подтвердить информацию о смерти террориста "ДНР" Арсения Павлова, известного как "Моторола", заявил замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Как отметил представитель организации в комментарии для канала "112 Украина", сотрудники ОБСЕ ведут тщательное наблюдение за ситуацией.

"Мы знаем о данных сообщениях (об убийстве Павлова – ред.). Исходя из наших собственных наблюдений, мы не можем подтвердить ту информацию, которая была предоставлена. Наши наблюдатели, которые находятся в Донецке, очень тщательно ведут наблюдение за ситуацией, которая сложилась в данной области по обе стороны от линии соприкосновения. Любое ухудшение ситуации по какой-либо причине, этого необходимо избежать", - отметил он.

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". По информации СМИ, террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

В то же время главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность за ликвидацию боевика "Моторола" на Киев и расценил ее как нарушение перемирия. "Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", – заявил Захарченко вечером 16 октября.