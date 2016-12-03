В ОБСЕ отмечают увеличение нарушений "режима тишины" в Донбассе

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В Донецкой области количество обстрелов возросло вдвое, в Луганской осталось на том же уровне.

Наблюдатели ОБСЕ отмечают увеличение обстрелов в Донецкой области osce.org

зафиксировала увеличение количества обстрелов в Донецкой области вдвое, по сравнению с прошлым отчетным периодом, и увеличение количества взрывов до 310 (150 за прошлый отчетный период), сообщается на сайте миссии ОБСЕ.

Ночью 30 ноября, в центре подконтрольного боевикам "ДНР" Донецка, наблюдатели зафиксировали 35 взрывов неопределенного происхождения. Во второй половине дня 1 декабря камера СММ на шахте "Октябрськой" зафиксировала девять взрывов в воздухе в 7-10 км на северо-востоке от места установки камеры.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря камера СММ в подконтрольной Украине Авдеевке зафиксировала два снаряда неустановленного типа. Первый пролетел с северо-запада на северо-восток, второй в противоположном направлении. Утром камера зафиксировала пять взрывов неопределенного происхождения и 27 снарядов неустановленного типа. Вечером камера зафиксировала три взрыва неопределенного происхождения и восемь взрывов в воздухе.

Находясь в подконтрольной боевикам "ДНР" Ясиноватой, в течение шести часов наблюдатели зафиксировали 44 взрыва неопределенного происхождения. Находясь в Авдеевке, патруль СММ за 3,5 часа зафиксировал 24 взрыва неопределенного происхождения.

Ночью 30 ноября в подконтрольной боевикам "ДНР" Горловке наблюдатели зафиксировали 38 взрывов неопределенного происхождения. Той же ночью, находясь в подконтрольном Украине Светлодарске, члены миссии зафиксировали 46 взрывов неопределенного происхождения.

В подконтрольном Украине пгт Северное наблюдатели слышали один взрыв, который был идентифицирован как выстрел из миномета 120 мм, семь взрывов неопределенного происхождения, 59 очередей и одиночных выстрелов из автоматического гранатомета, а также многочисленные выстрелы, произведенные из стрелкового оружия.

Находясь в 3 км от подконтрольного Украине села Лебединское, члены патруля СММ слышали 58 взрывов: два из них идентифицированы как выстрелы из оружия неустановленного типа, 25 – взрывы неустановленного происхождении на неустановленном расстоянии, 12 – взрывы неустановленного происхождения, 19 – взрывы неустановленного происхождения на неустановленном расстоянии.

На восточной околице подконтрольного боевикам "ДНР" села Пикузы (бывшее Коминтерново – ред.) члены миссии зафиксировали четыре очереди из стрелкового оружия. Спустя пять минут они услышали три взрыва неустановленного типа.

В Луганской области СММ отметила аналогичное по сравнению с прошлым отчетным периодом количество нарушений режима прекращения огня. Количество взрывов, очередей и одиночных выстрелов в Луганской области уменьшилось до шести (25 за прошлый отчетный период) и 14 (100 за прошлый отчетный период) соответственно.

Находясь в подконтрольном Украине селе Артёма, наблюдатели слышали два взрыва неопределенного происхождения и 100 очередей из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Со своей позиции в подконтрольном боевикам "ЛНР" Славяносербске СММ зафиксировала два взрыва неопределенного происхождения.

В сопровождении офицера ВС РФ из Общего центра контроля и координации и члена "ДНР", наблюдатели посетили больницу в Горловке. Медперсонал больницы сообщил о раненном 34-х летнем мужчине, который получил осколочные ранения плечей, спины и грудной клетки во время работы в поле в пгт Гольмовский. Взрыв снаряда произошел вечером, накануне визита СММ.

На участках поблизости от населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская наблюдатели не зафиксировали начала разведения войск, что предусмотрено Рамочным соглашением Трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года.

Находясь в подконтрольном Украине поселке Богдановка, патруль СММ в течение пяти часов слышал: один взрыв неустановленного происхождения, десять одиночных выстрелов из стрелкового оружия на северо-северо-западе, три взрыва неустановленного происхождения на юге, семь одиночных выстрелов из стрелкового оружия на юге, 17 взрывов неустановленного происхождения, шесть очередей из крупнокалиберного пулемета и свыше 50 очередей из стрелкового оружия. По мнению наблюдателей, все нарушения режима тишины произошли за пределами участков разведения войск. Патруль СММ также зафиксировал один выстрел неустановленного типа, а затем видел и зафиксировал взрыв, произошедший после выстрела.

Во время наблюдения за восстановлением водоснабжения в Торецке члены миссии в течение четырех часов зафиксировали многочисленные нарушения режима тишины.

В Херсонской области СММ наблюдала за ситуацией на побережье Черного моря и на административной границы материковой части Украины и Крыма. Члены миссии отметили в целом спокойную ситуацию в городах Железный Порт и Скадовск, и в пгт Каланчак и Чаплинка.

Члены миссии также продолжают наблюдение за ситуацией в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре, Черновцах и Киеве.

Напомним, в пятницу, 2 декабря, представитель США при ОБСЕ посол Даниэль Байер заявлял о том, что Россия намеренно обостряет ситуацию в Донбассе, чтобы усилить свои переговорные позиции в Минске и получить в свою пользу уступки со стороны Украины.

Ранее Байер заявлял, что в середине ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала самое большое количество нарушений режима прекращения огня за весь период наблюдения.