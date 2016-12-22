В ОБСЕ отмечают рост использования тяжелого вооружения в Донбассе

Заместитель председателя Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ Александр Хуг отметил увеличение количества обстрелов в зоне АТО, а также рассказал о том, что большинство из них ведется из тяжелого вооружения.

По словам Александра Хуга, обстрелов из тяжелого вооружения стало на 300% больше osce.org

В течение прошлой недели в зоне проведения антитеррористической операции резко возросло количество обстрелов, по сравнению с неделей до того, сообщил на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Брифинг прошел в четверг, 22 декабря, сообщает "Украинская правда"

По словам Хуга, общее количество случаев нарушения режима тишины возросло на 75%. В то время как использование запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения – на 300%.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали минимум 985 взрывов в результате минометных и артиллерийских обстрелов, ведения огня из танков и реактивных систем залпового огня. За неделю до того было зафиксировано всего 242 аналогичных взрыва.

При этом 843 взрыва были зафиксированы на выходных в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. Заместитель председателя СММ ОБСЕ отметил, что на это направление приходится примерно половина всех случаев нарушения режима тишины.

"За этими сухими фактами кроется колоссальное повышение уровня насилия", – подчеркнул Хуг.

В воскресенье за 6 часов наблюдатели ОБСЕ слышали 700 взрывов, 680 из которых оценили как выстрелы артиллерии калибром 122 мм, а 20 - как танковые взрывы.

В подконтрольном "ДНР" Дебальцево, наблюдатели в ночь субботы слышали 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня. На следующий день – еще 43 таких выстрела, а кроме того еще 1900 взрывов неопределенного происхождения.

"Боевая активность до сих пор не угасает в районе Светлодарска и Дебальцево. Только вчера зафиксировали более 1100 взрывов. Патрули вынуждены были отступить, и до конца не уверены, что сейчас там происходит", – сообщил он.

За предыдущую неделю, по словам Хуга, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали только 15 разрывов минометных мин в этом секторе.

На участок Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт приходится четверть от общего количества всех насильственных действий, совершенных на минувшей неделе. Ситуация была особенно тяжелой в пятницу – находясь в центре Донецка, наблюдатели слышали 504 взрыва на расстоянии 6-10 км на северо-запад.

Остальные нарушения зафиксированы возле Мариуполя, Горловки, в западной части Луганской области и на западной и юго-западной окраине Донецка. Там было зафиксировано существенное ухудшение ситуации, подобной на данном участке не возникало с августа этого года.

По словам Александра Хуга, с начала года не было ни одного дня, за исключением 1 сентября, который не обходился бы без нарушения режима тишины, а за весь год зафиксировано более 300 тысяч нарушений. Большинство из них – с применением запрещенного вооружения.

В понедельник наблюдатели в подконтрольном Украине Луганском видели свежую воронку в 150 м от детского сада, одно из окон которого было выбито взрывной волной. Тогда же они слышали разрыв двух мин в 500 м от них.

Неделей ранее наблюдатели были в подконтрольной боевикам "ДНР" Саханке, и там обнаружили воронку от 120 мм артиллерийского снаряда в 20 м от школы.

Хуг также сообщил о том, что на КПВВ "Майорск" в среду наблюдатели видели тело мужчины, который погиб от выстрела в голову несколькими часами ранее. В целом же с января по ноябрь зафиксировано 83 летальных случая и 305 случаев ранения гражданского населения.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

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