В ОБСЕ огорчены уходом Аласании из НТКУ

Дуня Миятович отметила вклад гендиректора НТКУ в развитие "Первого национального".
"Огорчена новостью об отставке Зураба Аласании. Он внес большой вклад в развитие "Первого национального" телеканала в Украине", – написала Миятович на своей странице в Twitter во вторник, 1 ноября.
Огорчена новостью об отставке @Zurab_Alasania. Он внес большой вклад в развитие @1tvua в #Украине - https://t.co/wgMrmpp0nR— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) 1 листопада 2016 р.
Напомним, 1 ноября генеральный директор НТКУ Зураб Аласания написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Свое решение он пояснил невозможностью работать в условиях существующего законодательного поля и недостаточного финансирования НТКУ, указав также на коррупционные риски в связи с организацией и трансляцией "Евровидения-2017".
Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине и давлении на руководство НТКУ читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA