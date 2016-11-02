В ОБСЕ огорчены уходом Аласании из НТКУ

Дуня Миятович отметила вклад гендиректора НТКУ в развитие "Первого национального".

Миятович высоко оценила успехи Аласании на посту главы НТКУ sitemanserver.com

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович выразила сожаление в связи с решением генерального директора Национальной телекомпании Украиныуволиться с занимаемой должности.

"Огорчена новостью об отставке Зураба Аласании. Он внес большой вклад в развитие "Первого национального" телеканала в Украине", – написала Миятович на своей странице в Twitter во вторник, 1 ноября.

Напомним, 1 ноября генеральный директор НТКУ Зураб Аласания написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Свое решение он пояснил невозможностью работать в условиях существующего законодательного поля и недостаточного финансирования НТКУ, указав также на коррупционные риски в связи с организацией и трансляцией "Евровидения-2017".

Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине и давлении на руководство НТКУ читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".