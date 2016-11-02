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В ОБСЕ огорчены уходом Аласании из НТКУ

2 ноября в 00:36

Дуня Миятович отметила вклад гендиректора НТКУ в развитие "Первого национального".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович
Миятович высоко оценила успехи Аласании на посту главы НТКУ
sitemanserver.com
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович выразила сожаление в связи с решением генерального директора Национальной телекомпании Украины Зураба Аласании уволиться с занимаемой должности.

"Огорчена новостью об отставке Зураба Аласании. Он внес большой вклад в развитие "Первого национального" телеканала в Украине", – написала Миятович на своей странице в Twitter во вторник, 1 ноября.

 

 

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Напомним, 1 ноября генеральный директор НТКУ Зураб Аласания написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Свое решение он пояснил невозможностью работать в условиях существующего законодательного поля и недостаточного финансирования НТКУ, указав также на коррупционные риски в связи с организацией и трансляцией "Евровидения-2017".

Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине и давлении на руководство НТКУ читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ Аласания Миятович НТКУ
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