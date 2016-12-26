В нынешнем году небоевые потери ВСУ превысили боевые

В ходе боевых действий в Донбассе силы АТО также потеряли более 100 единиц техники и вооружений.

За год потери ВСУ составили почти 500 человек Пресс-центр АТО/Facebook

По итогам 2016 года потерисоставили 467 бойцов, среди которых непосредственно в ходе боевых действий погибли лишь 211 человек.

"Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256", – сообщается в ответе управления по связям с общественностью ВСУ на запрос "BBC Україна".

В управлении также сообщили, что в 2016 году боевые потери вооружения и военной техники ВСУ в результате боевых действий составили более 100 единиц.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что потери всех силовых структур Украины с 2014 года до конца ноября 2016 года составили 3 064 погибших.

Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитими и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

Как писал в статье для ZN.UA журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, силы АТО понесли потери под Светлодарском из-за недостатков командования и подготовки бойцов.

Подробнее об обострении ситуации под Светлодарском читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".