В новом году Россия усилит свою группировку войск возле границ Украины

Кремль также намерен продолжать программу перевооружения и усиливать свое военное присутствие в Арктике.

Россия будет наращивать свои войска на западном и юго-западном направлениях

В следующем году усилия российского военного ведомства будут сосредоточены на усилении группировок войск ВС РФ на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлениях, заявил глава Минобороны РФ

"В 2017 год Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении", - цитирует УНИАН его заявление на заседании расширенной коллегии Минобороны.

Шойгу также рассказал, что в 2017 году оснащенность российских войск новым вооружением должна составить более 60%.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году Кремль реализовал свои планы по созданию трех новых дивизий в Западном и Южном военных округах РФ.

Вооруженные силы РФ заверщили формирование двух новых мотострелковых дивизий с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях. В то же время, 150 мотострелковая дивизия была введена в строй в Ростовской области.

Ранее издание The National Interest писало, что чрезмерная милитаризация лишь навредит боеспособности российской армии из-за недостаточного числа резервистов и скромных возможностей российской экономики.