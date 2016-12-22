В новом году Россия усилит свою группировку войск возле границ Украины

Кремль также намерен продолжать программу перевооружения и усиливать свое военное присутствие в Арктике.
"В 2017 год Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении", - цитирует УНИАН его заявление на заседании расширенной коллегии Минобороны.
Шойгу также рассказал, что в 2017 году оснащенность российских войск новым вооружением должна составить более 60%.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году Кремль реализовал свои планы по созданию трех новых дивизий в Западном и Южном военных округах РФ.
Вооруженные силы РФ заверщили формирование двух новых мотострелковых дивизий с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях. В то же время, 150 мотострелковая дивизия была введена в строй в Ростовской области.
Ранее издание The National Interest писало, что чрезмерная милитаризация лишь навредит боеспособности российской армии из-за недостаточного числа резервистов и скромных возможностей российской экономики.УНИАН