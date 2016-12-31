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В новогоднюю ночь в стране будут работать 11 тысяч правоохранителей

31 декабря в 14:25

По Украине запланировано проведение более тысячи массовых мероприяти

новый год киев софийская площадь
Полиция просит не создавать конфликтных ситуаций
Gazeta.ua
В новогоднюю ночь в Украине будут обеспечивать правопорядок 11 тысяч правоохранителей.

"Для охраны гражданской безопасности будет задействовано около 10 тысяч сотрудников полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии", - сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что по Украине запланировано проведение более тысячи массовых мероприятий при участии почти 750 тысяч граждан.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

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Как сообщалось, на усиленный режим работы перешли также спасатели. В праздники по всей стране будут работать 7,5 работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Киевские медики также перешли на усиленный режим работы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина режим ночь полиция мероприятие
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