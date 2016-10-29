В ночь на воскресенье Украина вместе с Европой перейдет на зимнее время

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Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад в четыре часа утра. Добавится один лишний час.

В воскресенье можно поспать на один час дольше Андрей Товстыженко, ZN.UA

В ночь на воскресенье, 30 октября, в Украине

Переход осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года. "О порядке исчисления времени на территории Украины". Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, на летнее - в последнее воскресенье марта.

В настоящее время режим перевода стрелок на летнее время применяется более чем в 110 странах на всех широтах от Канады до Австралии и во всех европейских государствах. Считается, что переход на летнее время дает экономию электроэнергии, а также выкраивает лишний час для отдыха в светлое время суток.

Несколько лет назад в Украине регионалы пытались отказаться от перехода на летнее время (после того как это сделали в России) однако решение так и не было принято окончательно, а после 2014 года этот вопрос отпал.