В ночь на воскресенье Украина перейдет на "зимнее" время

В ночь на 30 октября украинцы переведут стрелки часов на час назад.

В ночь с субботы на воскресенье, 30 октября, украинцы смогут поспать на один час дольше Андрей Товстыженко, ZN.UA

Переход с "летнего" на "зимнее" время в 2016 году в Украине запланирован в ночь на воскресенье 30 октября. В четыре часа утра стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Переход на "зимнее" и "летнее" время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В настоящее время режим перевода стрелок на "летнее" и "зимнее" время применяется более чем в 110 странах на всех широтах от Канады до Австралии, и во всех европейских государствах. Считается, что перевод времени время дает экономию электроэнергии, а также выкраивает лишний час для отдыха в светлое время суток.

Несколько лет назад в Украине пытались отказаться от перехода на летнее время (после того как это сделали в России) однако решение так и не было принято окончательно, а после 2014 года этот вопрос отпал.

В прошлом году переход на зимнее время состоялся 25 октября.